Какие брюки купить этой весной: модные изделия, которые вам понравятся

Все мы страстно влюблены в джинсы, впрочем им нашлась стильная альтернатива – штаны, на которые стоит обратить внимание.

Джинсы – это практичная и универсальная вещь в нашем гардеробе, впрочем, не все образы мы должны строить только вокруг них. Именно поэтому рекомендуем вам присмотреться к стильным брюкам, которые станут выгодной инвестицией в ваш гардероб.

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Эти модели брюк не уступают джинсам ни по стилю, ни по практичности и легко впишутся в ваши весенние образы.

Кожаные штаны

Кожа актуальна уже несколько сезонов. Дизайнеры создают из кожи тренчи, юбки, рубашки, сумки и обувь. Кожаные брюки эффектно смотрятся в образе total look, с лонгсливами и жакетами.



Стильные брюки для весеннего сезона / Фото с Elle

Карго

Брюки карго стали трендом весеннего сезона. Такие свободные и удобные брюки просто стилизовать в обыденном виде. Сочетайте их со спортивными и casual-образами.



Стильные брюки для весеннего сезона / Фото с Elle

Светлые штаны

Total look в светлых оттенках станет главным трендом весны, так что вам не обойтись без светлых штанов. Выбирайте любые модели и фасоны.



Стильные брюки для весеннего сезона / Фото с Elle

Широкие брюки с заниженной талией

Заниженная талия покоряет подиумы, так что такие штаны уже примеряли все звезды стритстайла. Попытайтесь одеть и вы такие штаны с интересным топом или боди.



Стильные брюки для весеннего сезона / Фото с Elle