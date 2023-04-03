Тренд к броским вещам в наших образах касается не только одежды (прозрачных тканей, юбок макси), но и массивных аксессуаров.

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Теперь на смену минималистичным серьгам, тонким подвескам и элегантным браслетам придут многоярусные серьги-люстры, толстые цепочки и гиперболизированные массивные украшения.

Чудо-женщина

В этом сезоне внимание будет приковано не только к шее и ушам, но и к нашим рукам. К самому горячему тренду весны можно отнести украшения на руку в стиле принцессы Ксены или Чудо-женщины. Этой весной в моде не те спадающие на руке браслеты, а те, которые словно обжимают руку по длине.



Модные аксессуары на весенне-летний сезон.

Серьги-люстры

Такие серьги выглядят как настоящее произведение искусства. Они станут центральным акцентом вашего образа и превратят даже обычный выход в праздничный. Такие серьги-люстры представили многие дизайнеры, так что вы точно не прогадаете, если приобретете этот аксессуар в этом сезоне.



Модные аксессуары на весенне-летний сезон.

Массивные украшения

Забудьте этой весной о лаконичности и делайте ставку на броские украшения, которые легко выделят вас из толпы.



Модные аксессуары на весенне-летний сезон.

Толстые цепочки

Продолжая тенденцию на массивность, рекомендуем обратить внимание на толстые цепочки, которые появились на подиуме у многих дизайнеров. Если хотите оживить свой весенний образ, обязательно добавьте к нему заметные массивные цепочки.



Модные аксессуары на весенне-летний сезон.