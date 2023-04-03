Тренд до помітних речей в наших образах стосується не лише одягу (прозорих тканин, спідниць максі), але й масивних аксесуарів.

Читайте також 5 найпопулярніших сумок сезону, які носять всі знаменитості

Тепер на зміну мінімалістичним сережкам, тонким підвіскам та елегантним браслетам прийдуть багатоярусні сережки-люстри, товсті ланцюжки та гіперболізовані масивні прикраси.

Диво-жінка

Цього сезону увага буде прикута не лише до шиї та вух, але й до наших рук. До найгарячішого тренду весни можна віднести прикраси на руку в стилі принцеси Ксени чи Диво-жінки. Цієї весни в моді не ті браслети, що спадають на руці, а ті, які ніби обтискають руку по довжині.



Модні аксесуари на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Сережки-люстри

Такі сережки виглядають як справжній витвір мистецтва. Вони стануть центральним акцентом вашого образу та перетворять навіть буденний вихід на святковий. Такі сережки-люстри представили багато дизайнерів, тож ви точно не прогадаєте, якщо придбаєте цей аксесуар цього сезону.



Модні аксесуари на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Масивні прикраси

Забудьте цієї весни про лаконічність та робіть ставку на помітні прикраси, які легко виділять вас з натовпу.



Модні аксесуари на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Товсті ланцюжки

Продовжуючи тенденцію на масивність, радимо звернути увагу на товсті ланцюжки, які з’явилися на подіумі в багатьох дизайнерів. Якщо хочете оживити свій весняний образ – обов’язково додайте до нього помітні масивні ланцюжки.



Модні аксесуари на весняно-літній сезон / Фото з Elle