Какую верхнюю одежду выбирают в этом сезоне модные блоггеры: стильная подборка

Инфлюэнсеры очень часто вдохновляют девушек своими стильными выходами. Редакция Fashion 24 проанализировала, какую верхнюю одежду в большинстве случаев примеряют на себе модные блоггеры этой весной и определила, что наиболее популярно.

В этом сезоне инфлюэнсеры примеряют на себе трендовые вещи, находящиеся на пике популярности, пишет 24 канал. Кроме таких базовых нарядов, как пальто или тренч, модницы делают ставку на винтажные кожаные куртки, денимовые тренчкоты и бомберы.

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В большинстве своем модные инфлюэнсеры довершают свои образы верхней одеждой в классических и пастельных цветах, отказавшись от курток и пальто ярких оттенков.

Датская модель Эмили Синдлев, обожающая создавать образы в стиле колорблок, выбирает этой весной светло-фисташковый лаконичный тренч, которий сочетает с туфлями на каблуке и сумкой в анималистический принт.

Немка Леони Ганне делает ставку на кожаный тренч. Верхнюю одежду она одевает под трендовое ассиметричное платье, туфли с фактурными каблуками и яркую зеленую сумку.

Шведка Эльза Госк, хорошо разбирающаяся в трендах, примеряет зеленый бомбер, а также делает ставку на винтаж. Ее выходы состояли из кожаной потертой куртки и укороченного бомбера черного цвета.

Британка Алисия Родди, уже примерявшая немало образов total denim, решила не отставать от тенденций и одела джинсовый тренч, который соединила с кроссовками. Также в ее гардеробе нашлось место для кожаного черного бомбера.

Скандинавка Каролина Бломст создает модные образы с двумя самыми актуальными бомберами – классическим черным и кожаным.

Эмилия Линдмарк, любящая простые и лаконичные образы, выбирает базовую черную кожанку в мужском стиле, которую сочетает с лоферами, черными брюками и сумкой.

А вот Жюли Феррери выбрала для себя пальто кофейного оттенка от Max Mara, соединив его с белыми брюками и коричневыми лоферами.