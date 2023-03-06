Цього сезону інфлюенсери приміряють на собі трендові речі, які перебувають на піку популярності, пише 24 канал. Окрім такого базового вбрання як пальто чи тренч, модниці роблять ставку на вінтажні шкіряні куртки, денімові тренчкоти та бомбери.

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Здебільшого модні інфлюенсери довершують свої образи верхнім одягом у класичних та пастельних кольорах, відмовившись від курток та пальт яскравих відтінків.

Данська модель Емілі Сіндлев, яка обожнює створювати образи у стилі колорблок, обирає цієї весни світло-фісташковий лаконічний тренч, який поєднує із туфлями на підборах та сумкою в анімалістичний принт.

Німкеня Леоні Ганне робить ставку на шкіряний тренч. Верхній одяг вона одягає під трендову асиметричну сукню, туфлі з фактурними підборами та яскраву зелену сумку.

Шведка Ельза Госк, яка добре знається на трендах, приміряє зелений бомбер, а також робить ставку на вінтаж. Її виходи складалися із шкіряної потертої куртки та вкороченого бомбера чорного кольору.

Британка Алісія Родді, яка вже приміряла чимало образів total denim, вирішила не відставати від тенденцій і одягнула джинсовий тренч, який поєднала з кросівками. Також у її гардеробі знайшлося місце для шкіряного чорного бомбера.

Скандинавка Кароліна Бломст створює модні образи з двома найактуальнішими бомберами – класичним чорним та шкіряним.

Емілія Ліндмарк, яка любить прості та лаконічні образи, обирає базову чорну шкірянку в чоловічому стилі, яку поєднує з лоферами, чорними штанами та сумкою.

А от Жюлі Феррері обрала для себе пальто кавового відтінку від Max Mara, поєднавши його з білими штанами та коричневими лоферами.