5 трендов лета, которые будут в моде осенью: подборка актуальных нарядов

Обычно мы привыкли к сезонным модным тенденциям, впрочем среди всего разнообразия нарядов, fashion-эксперты выделили вещи, которые будут на пике популярности осенью.

Некоторые тренды обладают свойством стремительно меняться, другие же могут быть актуальны не один сезон. На модной арене они могут сразиться если не за звание вечной классики, то за право оставаться в нашем гардеробе дольше, чем на один сезон.

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Old Money

В этом году на пике популярности тренд «тихая роскошь». Главные характеристики вещей в этом стиле – спокойные оттенки, классические силуэты и премиальное качество. Сейчас об этом тренде говорят все, но он вряд ли нам надоест, поскольку будет оставаться вне времени.



Модные вещи на лето и осень / Фото с Elle

Длина макси

Несмотря на то, что мы летом привыкли обнажать тело и одевать короткие вещи, в летнем сезоне этого года будут в моде юбки в длине макси. Летом носите юбки с кроссовками, балетками, сандалями или вьетнамками, а осенью сочетайте с жакетами, лонгсливами и свитерами. Прекрасным дополнением к таким образам станут сапоги на каблуке.



Модные вещи на лето и осень / Фото с Elle

Вязка и кроше

Кажется, что вязаные вещи актуальны в холодное время, когда нам хочется утеплиться, впрочем сейчас популярны аутфиты с платьями и юбками кроше в теплое время года. Все инфлюэнсеры очень понравились такой наряд, поэтому активно сочетают юбки с топами, а платья одевают под купальник и открытую обувь.

А вот осенью такие платья или юбки тоже впишутся в ваш гардероб и получат интересное прочтение.



Модные вещи на лето и осень / Фото с Elle

Прозрачность

Вещи из прозрачных материалов придают образам остроты и сексуальность. Начните с прозрачных боди и лонгсливов, которые можно носить с бельем или топами. Осенью этот тренд будет снова актуален благодаря грубым фактурам и контрастным теплым вещам.



Модные вещи на лето и осень / Фото с Elle

Деним

Наряды из денима заполонили в этом году наши гардеробы. Если вы любите джинсовую куртку, джинсы и сумку из денима, можете смело создавать монохромные образы. Если же нет – просто добавьте какую-то одну вещь в ваш гардероб. Джинсовые вещи, безусловно, будут помогать создавать интересные осенние аутфиты.



Модные вещи на лето и осень / Фото с Elle