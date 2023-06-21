Некоторые тренды обладают свойством стремительно меняться, другие же могут быть актуальны не один сезон. На модной арене они могут сразиться если не за звание вечной классики, то за право оставаться в нашем гардеробе дольше, чем на один сезон.

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Old Money

В этом году на пике популярности тренд «тихая роскошь». Главные характеристики вещей в этом стиле – спокойные оттенки, классические силуэты и премиальное качество. Сейчас об этом тренде говорят все, но он вряд ли нам надоест, поскольку будет оставаться вне времени.



Модные вещи на лето и осень / Фото с Elle

Длина макси

Несмотря на то, что мы летом привыкли обнажать тело и одевать короткие вещи, в летнем сезоне этого года будут в моде юбки в длине макси. Летом носите юбки с кроссовками, балетками, сандалями или вьетнамками, а осенью сочетайте с жакетами, лонгсливами и свитерами. Прекрасным дополнением к таким образам станут сапоги на каблуке.



Модные вещи на лето и осень / Фото с Elle

Вязка и кроше

Кажется, что вязаные вещи актуальны в холодное время, когда нам хочется утеплиться, впрочем сейчас популярны аутфиты с платьями и юбками кроше в теплое время года. Все инфлюэнсеры очень понравились такой наряд, поэтому активно сочетают юбки с топами, а платья одевают под купальник и открытую обувь.

А вот осенью такие платья или юбки тоже впишутся в ваш гардероб и получат интересное прочтение.



Модные вещи на лето и осень / Фото с Elle

Прозрачность

Вещи из прозрачных материалов придают образам остроты и сексуальность. Начните с прозрачных боди и лонгсливов, которые можно носить с бельем или топами. Осенью этот тренд будет снова актуален благодаря грубым фактурам и контрастным теплым вещам.



Модные вещи на лето и осень / Фото с Elle

Деним

Наряды из денима заполонили в этом году наши гардеробы. Если вы любите джинсовую куртку, джинсы и сумку из денима, можете смело создавать монохромные образы. Если же нет – просто добавьте какую-то одну вещь в ваш гардероб. Джинсовые вещи, безусловно, будут помогать создавать интересные осенние аутфиты.



Модные вещи на лето и осень / Фото с Elle