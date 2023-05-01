Трендовая одежда на лето: 5 вещей, которые нужно приобрести уже сейчас

Через месяц уже наступит долгожданное лето. Модницы особенно сильно любят этот период, поскольку можно примерить немало стильного наряда. Какую одежду нужно приобрести на лето, чтобы эффектно выглядеть – читайте дальше.

Лето не за горами, поэтому пора подготовить свой гардероб к теплым дням, пишет 24 канал. Предлагаем вам сделать ставку на комфортную и удобную одежду, а также приобрести трендовые вещи, без которых нам в этом сезоне не обойтись.

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Этим летом вам нужно купить спортивный костюм, футболку оверсайз, велосипедки, базовую майку, брюки карго, джинсовую юбку и атласное платье-комбинацию.

Спортивный костюм на лето

Когда лето вступит в свои права, спортивный костюм, состоящий из худи и джогеров, будет не слишком удобным, поэтому лучше приобрести комбинацию, состоящую из футболки-оверсайз и шорт. Делайте ставку на классические цвета – молочный, черный или графитовый.



Модные вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest

Футболка оверсайз.

Велосипедки заняли ведущее место в мире моды, поэтому они точно вам пригодятся для простых и стильных образов. Лучше смотрятся такие шорты с футболками оверсайз, а сверху можете одеть рубашку.



Модные вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest

Базовая майка + штаны карго

Если весной модницы совмещали штаны карго с бомберами и винтажными кожанками, то летом совмещайте трендовые карго с базовыми майками. Под штаны надевайте кроссовки или босоножки на каблуке.



Модные вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest

Джинсовая юбка

Длинная джинсовая юбка сейчас находится на пике популярности. Надевайте ее с топами и футболками, подчеркивая кожаным поясом.



Модные вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest

Платье-комбинация

Атласное платье-комбинация – идеальный выбор летом. Простая базовая вещь всегда выглядит очень стильно и оригинально, а если хотите добавить аутфиту изюминки – примерьте необычную обувь. Для минималистического образа выбирайте босоножки с тонкими ремешками.



Модные вещи на лето 2023 / Фото из Pinterest