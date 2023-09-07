Туфли с микроподборами удобно носить весь день, кроссовки в стиле нормкор – что-то интересное для нас, армейские сапоги спасут нас в плохую погоду, а сапоги с напуском позволят придать образу интересной изюминки.

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Туфли на микроподборах

Такие туфли были в моде в 1990-х годах. Теперь они снова возвращаются в наши гардеробы. Стоит отметить, что у них есть все шансы стать самой удобной женской обувью на каждый день.



Актуальная обувь на осень 2023 / Фото Vogue

Сапоги с напуском

Выбирайте для себя в новом сезоне необычную обувь. Такие сапоги подойдут только самым смелым модницам. Сапоги должны иметь широкую голенищу и тонкие или низкие каблуки.



Актуальная обувь на осень 2023 / Фото Vogue

Кроссовки в стиле нормкор

Если прошлой осенью все начинали фанатиты от кроссовок Adidas Samba, то уже самой модной обувью осени есть шанс стать кроссовки в стиле нормкор. Эти простые и практичные пары появились в повседневных образах во многих коллекциях.



Актуальная обувь на осень 2023 / Фото Vogue

Армейские ботинки

Ботинки в стиле милитари с их четкими и строгими линиями доминировали на подиумах сезона осень-зима 2023/2024. Christian Dior показали грубую обувь с винтажным эффектом, Fendi предложили черные армейские ботинки, а Max Mara сделали ставку на коричневые ботинки с массивными пряжками.



Актуальная обувь на осень 2023 / Фото Vogue