В тренде на весенне-летний сезон будут также блестящие туфли, массивные ботинки, удобные балетки, обувь на танкетке и туфли Мэри Джейн.
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- Танкетка
Этой весной в моду возвращается удобная обувь на танкетке. Обращайте внимание на сапоги с танкеткой, босоножки или шлепки.
Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue
- Балетки
Удобные балетки считаются самой трендовой обувью нового сезона. Туфли на плоской подошве представили немало брендов. Некоторые из них представили балетки в стиле пуантов с квадратным носком, как у балерин.
Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue
- Обувь к бедрам
Соблазнительная обувь, повторяющая контуры ног будет популярна уже через несколько месяцев. Надевайте такие сапоги к платьям или трикотажным удлиненным свитерам.
Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue
- Грубые ботинки
Противовесом изящным балеткам стали массивные ботинки. Характерными чертами такой обуви есть большая подошва, массивный дизайн и значительное количество декора.
Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue
- Прозрачная обувь
Этим летом нас ждет много прозрачной обуви. Дизайнеры представили рыболовные сандалии, туфли и босоножки.
Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue
- Мерцающая обувь
Модная индустрия продемонстрировала свою страсть к блестящей обуви. Дизайнеры предложили дополнять свои весенние образы туфлями с блестками.
Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue
- Туфли Мэри Джейн
Школьная обувь в стиле Мэри Джейн весной 2023 года приобретет новую волну популярности. На подиуме увеличился классический силуэт на каблуке, так что можете искать на теплое время туфли с ремешком.
Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue
- Яркие оттенки
В список самой популярной обуви на сезон весна-лето 2023 можно отнести обувь ярких цветов.
Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue
- Голые пальцы
Все внимание в новом сезоне будет приковано к обуви с открытыми пальцами, так что не забудьте позаботиться об идеальном педикюре.
Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue