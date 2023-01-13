В тренде на весенне-летний сезон будут также блестящие туфли, массивные ботинки, удобные балетки, обувь на танкетке и туфли Мэри Джейн.

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  • Танкетка

Этой весной в моду возвращается удобная обувь на танкетке. Обращайте внимание на сапоги с танкеткой, босоножки или шлепки.


Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

  • Балетки

Удобные балетки считаются самой трендовой обувью нового сезона. Туфли на плоской подошве представили немало брендов. Некоторые из них представили балетки в стиле пуантов с квадратным носком, как у балерин.


Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

  • Обувь к бедрам

Соблазнительная обувь, повторяющая контуры ног будет популярна уже через несколько месяцев. Надевайте такие сапоги к платьям или трикотажным удлиненным свитерам.


Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

  • Грубые ботинки

Противовесом изящным балеткам стали массивные ботинки. Характерными чертами такой обуви есть большая подошва, массивный дизайн и значительное количество декора.


Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

  • Прозрачная обувь

Этим летом нас ждет много прозрачной обуви. Дизайнеры представили рыболовные сандалии, туфли и босоножки.


Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

  • Мерцающая обувь

Модная индустрия продемонстрировала свою страсть к блестящей обуви. Дизайнеры предложили дополнять свои весенние образы туфлями с блестками.


Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

  • Туфли Мэри Джейн

Школьная обувь в стиле Мэри Джейн весной 2023 года приобретет новую волну популярности. На подиуме увеличился классический силуэт на каблуке, так что можете искать на теплое время туфли с ремешком.


Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

  • Яркие оттенки

В список самой популярной обуви на сезон весна-лето 2023 можно отнести обувь ярких цветов.


Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

  • Голые пальцы

Все внимание в новом сезоне будет приковано к обуви с открытыми пальцами, так что не забудьте позаботиться об идеальном педикюре.


Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue