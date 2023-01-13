В тренде на весенне-летний сезон будут также блестящие туфли, массивные ботинки, удобные балетки, обувь на танкетке и туфли Мэри Джейн.

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Танкетка

Этой весной в моду возвращается удобная обувь на танкетке. Обращайте внимание на сапоги с танкеткой, босоножки или шлепки.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Балетки

Удобные балетки считаются самой трендовой обувью нового сезона. Туфли на плоской подошве представили немало брендов. Некоторые из них представили балетки в стиле пуантов с квадратным носком, как у балерин.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Обувь к бедрам

Соблазнительная обувь, повторяющая контуры ног будет популярна уже через несколько месяцев. Надевайте такие сапоги к платьям или трикотажным удлиненным свитерам.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Грубые ботинки

Противовесом изящным балеткам стали массивные ботинки. Характерными чертами такой обуви есть большая подошва, массивный дизайн и значительное количество декора.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Прозрачная обувь

Этим летом нас ждет много прозрачной обуви. Дизайнеры представили рыболовные сандалии, туфли и босоножки.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Мерцающая обувь

Модная индустрия продемонстрировала свою страсть к блестящей обуви. Дизайнеры предложили дополнять свои весенние образы туфлями с блестками.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Туфли Мэри Джейн

Школьная обувь в стиле Мэри Джейн весной 2023 года приобретет новую волну популярности. На подиуме увеличился классический силуэт на каблуке, так что можете искать на теплое время туфли с ремешком.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Яркие оттенки

В список самой популярной обуви на сезон весна-лето 2023 можно отнести обувь ярких цветов.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Голые пальцы

Все внимание в новом сезоне будет приковано к обуви с открытыми пальцами, так что не забудьте позаботиться об идеальном педикюре.



Трендовая обувь на весенне-летний сезон / Фото с Vogue