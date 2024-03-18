50 пар обуви на весну: список самых трендовых моделей этого сезона

Выбирая трендовые наряды и аксессуары на весенне-летний сезон, не забывайте об обуви, которая тоже играет важную роль в наших образах. В 2024 году в моде будут привычные для нас пары обуви, которые до сих пор остаются популярными.

Украинский стилист Яна Платонова собрала полный список ведущих тенденций, которые дадут вам четкое понимание того, какая же обувь будет трендовой в течение всего сезона.

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Обновление гардероба невозможно представить без актуальной обуви. Дизайнеры предложили немало интересных вариантов, а стилист собрала аж 50 позиций, чтобы каждый смог выбрать для себя лучшую пару на весну или лето. В подборке Яна Платонова выделила обувь от украинских и иностранных брендов.

Обувь с квадратным носком

Квадратный носок до сих пор остается в моде, поэтому стилист определила актуальные черные, коричневые и вишневые цвета. Выбирайте обувь из кожи или делайте ставку на замшу.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Балетки

Изящные балетки с минималистичными бантиками продолжают оставаться популярными. Изящная обувь с круглым или квадратным носком – это любимая пара балеток модниц, поэтому обязательно добавьте их в свой гардероб.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Мэри Джейн

Поклонницам обуви с тонким ремешком стоит обратить внимание не только на миниатюрные балетки, но и на обувь на каблуках. Бренды продолжают презентовать красивую обувь, которая уже более года не сходит с модных радаров.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Лоферы

А вот лоферы, как всегда, дополняют списки модной обуви сезона весна-лето 2024. Они прекрасно сочетаются с классическими брюками, юбками и гольфами или с простыми и сдержанными джинсами и жакетами.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Кроссовки

В этом сезоне в моде кроссовки в стиле Adidas Samba, а это значит, что вам надо обращать внимание на модели с цветными полосками. Не бойтесь об ограничении образов. Они одинаково подойдут к аутфитам на основе платья или брючного костюма.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Клоги

Клоги или сабо – это обувь с открытой пяткой. Они снова возвращаются в моду после нескольких сезонов модного затишья.



Трендовая обувь 2024 года / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Недавно стилист Яна Платонова развенчивала мифы и рассказывала, какие же предубеждения есть вокруг контекста стиля. Стилист выделила несколько позиций, которые уже давно являются устаревшими и неактуальными. Больше читайте в нашем материале.