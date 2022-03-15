Модная кошка ДжоДжо примерила на себе одежду в национальных цветах Украины: стильный образ

Инстаграм-профиль с кошками, одевающимися в модные аутфиты, поддержал Украину. Пользователь изобразил котика в сине-желтом наряде и пообещал передать деньги за приобретенную печать в помощь украинцам.

В инстаграмме сейчас можно встретить немало интересных профилей, развивающих искусство под необычным углом. Раньше мы знакомили вас с произведениями Елизаветы Литовки, которая создает обувь из жареных яиц и капусты; делились с модними куклами Барби, которые одевают наряды от именитых дизайнеров, а теперь рассказываем об инстаграм-профиле с модными кошками, которые примеряют на себе вещи от бренда Comme des Garçons.

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Основатель инстаграмм-профиля с модными кошками держит свое имя в секрете. Известно, что он причастен к сфере моды. Он часто стилизует разных кошек в вещи от известной марки Comme des Garçons, которую основала модельер Рей Кавакубо.

Инстаграмм-профиль Cats Wearing CDG усеян десятками модных кошек, от которых невозможно отвести взор. В большинстве своем модные коты позируют в кутюрных образах, впрочем также демонстрируют деловые, кежуальные и вечерние аутфиты.

Недавно в профиле появилась кошка, примеряющая на себе наряды в сине-желтых цветах. Основатель надел ее в синий короткий жакет и желтую юбку. Ее образ дополнял синяя шляпка.

В сообщении отмечается, что вспомнить о войне в Украине сейчас просто невозможно, поэтому они не только поддерживают украинский народ, страдающий враждебными оккупантами, но и планируют оказать нуждающимся материальную помощь.

Полный текст публикации Cats Wearing CDG

Жить обычной жизнью и делать коллажи из модных кошек, не осознавая серьезности разворачивающейся в Украине ситуации, нам не подходит. Искусство и мода имеют долгую историю переплетения с политикой, и выражение нашей солидарности с Украиной обязательно. Беспомощно наблюдать за этой сокрушительной войной извне вызывает разочарование, но это не значит, что мы не можем внести свой вклад.

ДжоДжо одета в национальные цвета Украины в поддержку наших украинских друзей, страдающих этой сокрушительной войной. Мы передаем 100% прибыли, полученной от этой художественной печати, на гуманитарную помощь. Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать и внести свой вклад. Пожалуйста, подумайте о пожертвованиях непосредственно организациям, если можете.

За мир свободы. Свобода слова. Свобода выбора. Свобода индивидов.

Как выглядят другие модные котики Cats Wearing CDG