Уже многие мировые глянцы выразили свою солидарность с Украиной. Ведущие модные издания в знак поддержки с украинским народом выпускают новые обложки с украинскими флагами, сине-желтыми надписями и нашей символикой.

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Греческое издание Marie Claire представило в сети свой апрельский номер. На обложке глянца изображен журавль – любимая птица украинского народа, она является символом любви к родной земле.

Улетая в конце лета в теплые края, он символизирует печаль, уныние и невыносимую тоску для тех, кто не может больше вернуться в родные края. Возвращаясь домой весной, он олицетворяет надежду. Журавль на греческой обложке изображен на фоне голубого неба и серых облаков. Фотографом этого журавля в небе стал Степан Лисовский.