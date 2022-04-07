Модель Мэгги Роулинс прилетела в Польшу, чтобы работать медсестрой и помочь беженцам

Манекенщица бельевого бренда Victoria's Secret Мэгги Роулинс прилетела в Польшу, чтобы работать медсестрой и помогать беженцам из Украины.

В своем инстаграмме модель опубликовала полевой лагерь для волонтеров и показала кадры прибывших в Польшу украинцев.

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"Трудно передать этот опыт словами, но я была невероятно подавлена ​​за время пребывания здесь на украинско-польской границе. По-настоящему объяснить, что переживают эти люди, было бы невозможно, и я надеюсь, что никому, кто читает это, не придется переживать за свою жизнь. Получить образование и пытаться помочь – это две вещи, которые я всегда стремилась поддерживать в своей жизни", – заявила Мэгги.

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Модель является квалифицированной медсестрой, поэтому удалось оказывать медицинские услуги тем, кто в этом нуждался. Два года назад модель надела на себя вместо модного наряда защитный костюм от коронавируса и волонтерила в Нью-Йорке. Также ранее Мэгги работала медсестрой в Уганде и Никарагуа.

Теперь модель приехала помогать украинцам. Она отметила, что "очень важно время от времени останавливаться и задумываться, вспомнить, откуда вы пришли, и попытаться сделать немного добра". Она также отметила, что всегда будет вдохновляться теми людьми, которых встретила через неделю волонтерства в Польше.

Мэгги Роулинс также показала рисунки, оставившие ей наизусть дети из Украины.

29-летняя девушка всегда мечтала стать медсетсрой, так что окончив школу она стала ассистенткой онколога. Однако впоследствии она получила приглашение от модельного агентства и очень этому удивилась.

"Моя коллега посоветовала мне согласиться и попробовать себя в роли фотомодели, тем более что я всегда успею вернуться в медицинскую сферу. До этого, еще в подростковом возрасте, я уже пробовала свои силы в модельном бизнесе", – рассказывала Роулинс.

В 28-летнем возрасте Мэгги украсила своим фото обложку журнала Elle Croatia. Кроме того, она представила бренд нижнего белья Intimissimi и рекламировала белье от бренда Victoria's Secret.