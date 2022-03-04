Мода на сине-желтый цвет: звезды массово начали поддерживать Украину своими образами

В течение последней недели весь цивилизованный мир поддерживает Украину и осуждает действия кремлевских вожаков, убивающих мирное население. В знак поддержки инфлюэнсерши одеваются в наряды, которые отвечают цветам украинского флага.

Начало русско-украинской войны пришлось на Неделю моды в Милане, пишет 24 канал. Итальянцы не отменяли свои бренды, впрочем, известные инфлюэнсеры приходили на показ в сине-желтых аутфитах.

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Вчера, 4 марта, институт цвета Pantone поддержал Украину. На своем официальном аккаунте они опубликовали подсолнухи на голубом небе и цвета украинского флага – синий и желтый.

Оттенки флага получили названия: свободный синий (freedom blue) и энергичный и побуждающий к действиям желтый (energising yellow).

Кроме инфлюэсеров, Украину поддержала корейско-американская актриса Грета Ли из сериала "Утреннее шоу". Она пришла на красную дорожку SAG Awards в сине-желтом платье Marc Jacobs, которое стало данью к цвету флага Украины.



Грета Ли выбрала платье в цветах украинского флага / Фото с Upi

Чтобы показать свою солидарность с Украиной, на Международном показе коллекций Couture во время Недели моды в Вашингтоне модель вышла на подиум с голубовато-желтым флагом.



Модель поддержала Украину / Фото з Getty Images

В Париже двое гостей, приехавших на Fashion Week, выразили поддержку нашему государству. Девушка надела платье, сделанное из флага Украины, а парень примерил футболку с международным антивоенным символом, пропагандирующим мир без войн и разоружения.



Пара поддержала Украину / Фото с Getty Images

Активно поддерживает Украину немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне. Она надела синий костюм в паре с желтыми сапогами и сумкой. Также недавно она позировала в голубовато-желтом платье с бахромой и перьями.



Леони Ганне в сине-желтом образе / Фото из инстаграммы



Леони Ганне в голубовато-желтом образе / Фото из инстаграммы

Также сетью разлетелись фотографии пары из Нью-Йорка, которая надела голубой и желтый костюм на Неделю моды в Париже.



Модный образ fashion-инфлюэнсеров / Фото из инстаграммы блоггеров

Модель Майя Малнер надела синий комбинезон с желтым пальто. Шведская модница Эмили Синдлев вместе с бойфрендом прошлась по улицам Парижа в образах, состоящих из голубовато-желтого цвета.



Майя Малнер поддержала Украину / Фото с инстаграммы модели



Эмили Синдлев с бойфрендом / Фото из инстаграммы инфлюэнсерки

В знак поддержки украинцев выступила французская дизайнер. Основательница одноименного бренда Изабель Марант надела сине-желтый свитшот, отвечающий цветам нашего государственного флага.



Изабель Марант поддержала Украину / Фото с инстаграммы