"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо надела платье с лифом-ракушкой от украинского бренда Nuè

Одна из самых красивых женщин на планете Оливия Калпо надела платье от украинского бренда Nuè. "Мисс Вселенная-2012" выбрала роскошное изделие из новой коллекции.

Одежду от украинских дизайнеров все чаще начали примерять звезды первой величины. Балаклаву от Руслана Багинского носит Мадонна, мать Илона Маска гуляет по Швейцарии в пуховике IENKI IENKI, Эмили Ратажковски на светские вечеринки приходит в платье BEVZA, а Леони Ханне любуется вечерней Эйфелевой башней в платье от Santa Brands.

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Месяц назад бразильская супермодель Алессандра Амбросио надела красное платье от бренда Nuè. Роскошное изделие заприметила 29-летняя американская модель и актриса Оливия Калпо. Она примерила идентичную модель в белоснежном цвете.

Знаменитость очаровала свою почти 5-миллионную аудиторию роскошным платьем от дизайнера Виктории Удиной. Оливия Калпо сделала эффектные фото на лестнице в собственной вилле.

Красавица надела трикотажное короткое платье с асимметричным вырезом на одно плечо и фирменной спиральной чашей в виде ракушки. Стоит такое платье на сайте бренда 30 тысяч гривен.

Свой образ "Мисс Вселенная-2012" дополнила знаменитыми туфлями с блестящими бантиками от грузинского бренда Mach & Mach. Инфлюенсер зачесала волосы в пучок и сделала эффектный макияж.



Роскошный образ Оливии Калпо / Фото из инстаграма



​Роскошный образ Оливии Калпо / Фото из инстаграма