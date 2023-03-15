"Мисс Германия" Ольга Гоффман надела на Оскар платье от украинского бренда: роскошные фото

Обладательница титула Miss Germany 2015 украинка Ольга Гоффман посетила церемонию Оскар в платье от украинского бренда YS Couture. Она выбрала роскошное молочное платье.

Основатель бренда Янис Степаненко отметил в своем инстаграмме-профиле, что для Ольги Гоффман было очень важно выйти на красную дорожку в этом году именно в платье от украинского дизайнера.

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"Для меня и моей команды было честью и вызовом создать в срочное время это волшебное платье в этих сверхсложных и трагических обстоятельствах. Под ракетными обстрелами, постоянными авиаприлетами, когда днями и часами нет тепла и света – мы объединяемся по всему миру, чтобы показать как выглядит настоящая украинская суперсила", – отметил дизайнер.

Чтобы создать это платье, мастерам понадобился месяц кропотливой работы. Для пошива мастера использовали 22 метра шелкового тафта и шифона в разных вариациях. Это была утонченная и плодотворная работа, ограниченная по времени.

Мы хотели бы выразить нашу величайшую благодарность нашей вдохновительнице Ольге и ее команде за их доверие, поддержку и любовь в течение этого невероятного полутора месяцев работы над платьем вместе,

– добавил Янис Степаненко.

На 95 церемонии Оскар Ольга Гоффман красовалась в молочном платье с корсетом, длинным шлейфом и шифоновыми вставками. Стилисты зачесали волосы в пучок и завершили образ светло-коричневыми босоножками и минималистичной сумкой с бусинками.

Ольга Гоффман отметила, что она недолго искала дизайнера своего платья на Оскар. Как только она увидела работы Яниса, почувствовала особую вибрацию и энергетику, сразу захотела с ним поработать. "Мисс Германия" отметила, что для нее было важно работать с украинским дизайнером, она хотела представлять страну, в которой родилась и сейчас переживает тяжелые времена и нуждается в большой помощи.

"Янис и его мастера создали шедевр, который шился в сложных условиях, когда над головой летают ракеты, вокруг дрожат стены, часами нет света. Когда приходилось работать с фонариком и греться энергией сплоченной команды! Когда не время пришивать пайетки на вечерний наряд... .. Когда почта работает с перебоями. Но он был создан несмотря ни на что. Янис и его команда сделали все возможное и невозможное", – написала Ольга Гоффман.

По ее словам, когда она примеряла платье, ее переполняли эмоции. Радость, слезы нельзя было сдержать! Она почувствовала энергетику людей, вложивших свой талант и труд в этот наряд, почувствовала, как ее занимает сама Украина.