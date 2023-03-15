Засновник бренду Яніс Степаненко зазначив у своєму інстаграм-профілі, що для Ольги Гоффман було дуже важливо вийти на червону доріжку в цьому році саме в сукні від українського дизайнера.

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"Для мене і моєї команди було честю та викликом створити в терміновий час цю чарівну сукню в цих надскладних і трагічних обставинах. Під ракетними обстрілами, постійними авіаприльотами, коли днями та годинами немає тепла та світла - ми об'єднуємося по всьому світові, щоб показати як виглядає справжня українська суперсила", – зазначив дизайнер.

Щоб створити цю сукню, майстрам знадобився місяць кропіткої роботи. Для пошиття майстри використали 22 метри шовкової тафти і шифону в різних варіаціях. Це була витончена та плідна робота, обмежена в часі.

Ми хотіли б висловити нашу найбільшу вдячність нашій натхненниці Ользі та її команді за їхню довіру, підтримку та любов протягом цього неймовірного півтора місяця роботи над сукнею разом,

– додав Яніс Степаненко.

На 95-тій церемонії Оскар Ольга Гоффман красувалася у молочній сукні з корсетом, довгим шлейфом та шифоновими вставками. Стилісти зачесали волосся в пучок та довершили образ світло-коричневими босоніжками та мінімалістичною сумкою з намистинками.

Ольга Гоффман зазначила, що вона не довго шукала дизайнера своєї сукні на Оскар. Як тільки вона побачила роботи Яніса, відчула особливу вібрацію та енергетику, то одразу захотіла з ним попрацювати. "Міс Німеччина" зазначила, що для неї було важливо працювати з українським дизайнером, вона хотіла представляти країну, в якій народилася та яка зараз переживає важкі часи і потребує великої допомоги.

"Яніс та його майстри створили шедевр, який шився в складних умовах, коли над головою літають ракети, навколо тремтять стіни, годинами немає світла. Коли доводилося працювати з ліхтариком і грітися енергією згуртованої команди! Коли не час пришивати паєтки на вечірнє вбрання..... Коли пошта працює з перебоями. Але він був створений незважаючи ні на що. Яніс і його команда зробили все можливе і неможливе", – написала Ольга Гоффман.

За її словами, коли вона приміряла сукню, її переповнювали емоції. Радість, сльози не можна було стримати! Вона відчула енергетику людей, які вклали свій талант і працю в це вбрання, відчула, як її обіймає сама Україна.