Мишель Уильямс сообщила миру о своей беременности в платье от украинского бренда Sleeper

Знаменитая актриса Мишель Уильямс сообщила всем о своей третьей беременности довольно оригинальным способом. Звезда фильмов "Веном" и "Горбатая гора" снялась для глянца Variety в платье от украинского бренда.

41-летняя звезда Голливуда готовится стать мамой в третий раз. Именно во время съемок для издания Variety актриса решила таким интересным способом рассказать о своей беременности.

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"Это невероятно радостно. С годами ты спрашиваешь, сможешь ли снова родить. Приятно осознавать, что то, чего вы хотите больше всего в мире, оказывается возможным еще раз. Это успех для меня и моей семьи", – отметила Мишель Уильямс.

Это уже будет второй малыш знаменитости от мужа режиссера Томаса Кейла. Старшую дочь Матильду Роуз Леджер актриса родила от легендарного исполнителя Джокера Гита Леджера. Известный американский актер Хит Леджер скончался в 28-летнем возрасте после того, как выпил смертельную дозу лекарства.

Номинантка на Оскар поразила не только сообщением о своей беременности, но и выбором наряда. Для съемок в глянце Мишель Уильямс выбрала белоснежное длинное платье на бретельках с перьями от украинского бренда Sleeper.

Платье является частью свадебной Pre-Spring коллекции, представленной в январе 2022 года. Вдохновленное Золотым временем Голливуда, изделие выполнено из EcoVero ткани, являющейся экологическим аналогом вискозы. Стоит шелковое платье на сайте бренда 6380 гривен.



Мишель Уильямс в платье от бренда Sleeper / Фото из инстаграмма

Как бренд Sleeper покорил мир

О бренде Sleeper звезды первой величины узнали еще несколько лет назад. Так, на красных дорожках в изделиях украинского бренда на красных дорожках появлялись Ким Кардашян, Рианна и Селена Гомес. В общем, в знаменитых пижамах с перьями красовались Эмили Ратажковски, Кендалл Дженнер, стилистка Бланка Миро, немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне, Пэрис Гилтон, Кортни Кардашян и многие другие.



Леонни Ганне в костюме от бренда Sleeper / Фото из инстаграмма

В 2019 году Катя Зубарева и Ася Вареца вошли в список самых успешных молодых профессионалов, которым еще не исполнилось 30 лет.

В начале 2022 года знаменитая кинозвезда и лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур надела черный костюм с люрексовой блестящей нитью.



Джулианна Мур в костюме от бренда Sleeper / Фото из инстаграмма