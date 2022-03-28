Мила Кунис, собравшая для украинцев 35 миллионов долларов, появилась на Оскаре в шелковом платье

Уроженка Украины Мила Кунис, ставшая известной актрисой, прибыла со своим мужем Эштоном Кутчером на красную дорожку Оскара в шелковом розовом платье.

Мила Кунис и Эштон Кутчер активно поддерживают Украину. В начале марта актеры приступили к сбору средств, которые пойдут на помощь украинцам. Они не только смогли собрать поставленные цели 30 миллионов долларов, но и превзойти эту сумму. Итого для Украины знаменитости собрали 35 миллионов долларов.

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Знаменитостей даже лично поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.

Киноактриса, которая до 7-летнего возраста жила в Черновцах, выступила на сцене Оскара, вспоминая Украину. Она заявила, что "увлекается устойчивостью" украинцев.

На красную дорожку Мила Кунис прибыла почти последней. Она предстала перед камерами фотографов в нежно-розовом кутюрном платье от бренда Zuhair Murad из новой коллекции 2022 года. Ее платье довершил длинный шлейф.

38-летняя актриса вложила волосы в легкие волны, сделала эффектный макияж и завершила образ ювелирными изделиями: серьгами, перстнем и браслетом. Актер Эштон Кутчер надел классический черный смокинг.



Мила Кунис с Эштоном Кутчером на красной дорожке / Фото с Getty Images



Мила Кунис с Эштоном Кутчером на красной дорожке / Фото с Getty Images