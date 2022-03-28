Міла Куніс та Ештон Кутчер активно підтримують Україну. На початку березня актори розпочали збір коштів, які підуть на допомогу українцям. Вони не лише змогли зібрати поставлені собі за мету 30 мільйонів доларів, але й перевершити цю суму. Разом для України знаменитості зібрали 35 мільйонів доларів.

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Знаменитостям навіть особисто подякував президент України Володимир Зеленський.

Кіноакторка, яка до 7-річного віку жила в Чернівцях, виступила на сцені Оскару, згадуючи Україну. Вона заявила, що "захоплюється стійкістю" українців.

На червону доріжку Міла Куніс прибула вже майже останньою. Вона з’явилася перед камерами фотографів у ніжно-рожевій кутюрній сукні від бренду Zuhair Murad з нової колекції 2022 року. Її сукню довершив довгий шлейф.

38-річна акторка вклала волосся у легкі хвильки, зробила ефектний макіяж та довершила образ ювелірними виробами: сережками, перстнем та браслетом. Актор Ештон Кутчер одягнув класичний чорний смокінг.



Міла Куніс з Ештоном Кутчером на червоній доріжці / Фото з Getty Images



Міла Куніс з Ештоном Кутчером на червоній доріжці / Фото з Getty Images