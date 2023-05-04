Список покупок на лето: 6 важных микротрендов этого сезона
Источник:Elle
Тренды 2023 влюбили в себя всех. Они красивы, практичны и универсальны. Среди них легкие и массивные изделия, женственные и маскулинные силуэты, базовые вещи и яркие элементы.
Наблюдая за выходами мировых и украинских инфлюэнсеров, вы, наверное, уже сами поняли, как выглядят фавориты сезона весна-лето, поэтому их следует добавить в свой гардероб.
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Воспользуйтесь подборкой микротрендов, которые можете смело одевать в этом сезоне.
Вместительная сумка
Тихая роскошь – главный тренд сезона весна-лето 2023. Это классика и минимализм на высоком уровне. Теперь в одежде, обуви и сумках важны высокое качество материалов и пошива. В моду входят большие и габаритные сумки, которые просты в виде и удобны.
Микротренды весенне-летнего сезона / Фото с Instagram
Юбка макси
Дихотомия трендов 2023 лучше всего просматривается на примере юбок. С одной стороны, мини не перешли в список антитрендовых вещей и до сих пор остаются актуальными, с другой стороны макси юбки просто рвут все списки трендовых вещей весенне-летнего сезона.
Микротренды весенне-летнего сезона / Фото с Instagram
Обувь металлик
Мода нулевых сейчас на пике популярности, поэтому обувь металлик уверенно прорвалась в трендовые ряды.
Микротренды весенне-летнего сезона / Фото с Instagram
Объемные цветы
Цветы сильно расцвели в коллекциях дизайнеров этого сезона. Они заполонили не только наряды, но и обувь. Настоящим послом тренда стал польский бренд Magda Butrym, платье от которого одела Эльза Госк.
Микротренды весенне-летнего сезона / Фото с Instagram
Прозрачные ткани
Прозрачные платья и лонгсливы стали обаятельным и сексуальным трендом, без которого мы не можем обойтись уже несколько сезонов. Выбирайте лонгсливы из прозрачных тканей или выбирайте платья и комбинезон на примере Кендалл Дженнер, которая пришла на афтерпате Met Gala в откровенном аутфите.
Микротренды весенне-летнего сезона / Фото с Instagram
Выразительные кроссовки
Самой популярной обувью 2023 года по праву можно назвать Adidas Samba, но сейчас их очень тяжело купить, поэтому можете смело приобрести кроссовки Adidas Gazelle.