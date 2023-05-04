Спостерігаючи за виходами світових та українських інфлюенсерів, ви, напевне, вже самі зрозуміли, який вигляд мають фаворити сезону весна-літо, тож їх варто додати до свого гардеробу.

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Скористайтеся добіркою мікротрендів, які можете сміливо одягати цього сезону.

Містка сумка

Тиха розкіш – головний тренд сезону весна-літо 2023. Це класика та мінімалізм на високовому рівні. Тепер в одязі, взутті та сумках важливими є висока якість матеріалів та пошиття. У моду входять великі та габаритні сумки, які є простими у вигляді та зручними в носінні.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram

Спідниця максі

Дихотомія трендів 2023 року найкраще проглядається на прикладі спідниць. З одного боку міні не перейшли в список антитрендових речей і досі залишаються актуальними, з іншого боку – максі спідниці просто рвуть всі списки трендових речей весняно-літнього сезону.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram

Взуття металік

Мода нульових зараз на піку популярності, тож взуття металік впевнено прорвалося в трендові ряди.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram

Об'ємні квіти

Квіти сильно розквітли у колекціях дизайнерів цього сезону. Вони заполонили не лише вбрання, але й взуття. Справжнім амбасадором тренду став польський бренд Magda Butrym, сукню від якої одягнула Ельза Госк.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram

Прозорі тканини

Прозорі сукні та лонгсліви стали привабливим та сексуальним трендом, без якого ми не можемо обійтися вже кілька сезонів. Обирайте лонгсліви з прозорих тканин або ж обирайте сукні чи комбінезон на прикладі Кендалл Дженнер, яка прийшла на афтерпаті Met Gala у відвертом аутфіті.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram

Виразні кросівки

Найпопулярнішим взуттям 2023 року по праву можна назвати Adidas Samba, але зараз їх дуже важко "вполювати", тому можете сміливо придбати кросівки Adidas Gazelle.



Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з Instagram