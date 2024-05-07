Met Gala 2024: лучшие цветочные образы с красной дорожки

6 мая в Нью-Йорке в Метрополитен-музее прошло самое популярное событие года – бал Института костюма Met Gala. В этом году дресс-код fashion-мероприятия назывался "Сад времени", поэтому на красной дорожке звезды появились в роскошных платьях.

Вместе с тем самое ожидаемое модное событие года открыло новую масштабную выставку "Спящие красавицы: пробуждение моды", на которой гости смогли увидеть более 200 редких элементов гардероба, которым уже полвека, пишет Fashion 24.

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Предметы одежды, которые покажут посетителям, будут охватывать разнообразные наряды – от вышитого жакета XVII века до платьев Александра Маккуина из ракушек из его коллекции весна-лето 2001 года.

Красная дорожка Met Gala 2024

Вдохновившись цветочной темой выставки, звездные гости решили сделать ставку на мир флоры и предстали на красной дорожке в красивых платьях с цветочными мотивами.

Главный благотворительный вечер, как всегда, собрал в одном месте немало знаменитостей в самых роскошных образах.

На самое масштабное светское мероприятие в Метрополитен-музей приехали все известные звезды и представили на красной дорожке свои эксклюзивные образы.

Первой на мероприятии появилась хозяйка вечеринки – главный редактор Vogue Анна Винтур. Она появилась в длинном белом платье и черной накидке с вышитыми цветами от Loewe.

Звезда "Дюны" Зендея сменила на красной дорожке два образа. Она появилась в синем платье Maison Margiela, а затем надела винтажное платье Givenchy 1996 года.

Дженнифер Лопес продемонстрировала невероятно красивое платье с кристаллами от Schiaparelli, дополнив свой образ драгоценным колье на шее.

Джиджи Хадид не только появилась на светском событии с новой прической, но и прошлась по красной дорожке в красивом белом платье с рюшами и наслоениями с добавлением желтых роз. Платье модель выбрала от бренда Thom Browne.

Певица Ники Минаж подошла к теме модного события основательно, поэтому вышла в желтом платье от Marni, которое украшали много объемных цветов.

Деми Мур удивила эффектным платьем с крыльями от Harris Reed. Дизайнер платья отметил, что на создание изделия ушло 5000-6000 часов ручной вышивки.

Лана Дель Рей удивила выходом в платье Alexander McQueen. Она появилась в бежевом платье с тернистыми ветвями и несколькими ветвями на плечах, которые стали основой для содержания ее вуали, которая прикрывала лицо и часть тела.

Кроме того, на красной дорожке традиционно появилась Ким Кардашян и ее сестры Кайли и Кендалл. Трое знаменитостей больше сделали ставку на красивых платьях, чем на теме цветочных мотивов.

Амбассадор бренда Chanel Панелопа Крус выбрала для себя пышное черное платье, а Сара Джессика Паркер примерила кремовое платье с сапогами и большой шляпкой, будто собралась в гости к королевской семье.

Эмили Ратаковски, как всегда, не упустила возможности появиться на событии в платье, которое бы обнажало ее тело и не постеснялась выйти на красную дорожку без бюстгальтера.

На Met Gala поражал в этом году и мужской десант. Крис Хемсворт, Колман Доминго, Барри Кеоган, Тайка Вайтити и многие другие предстали в красивый образах, которые хочется так долго рассматривать, как и женские платья.