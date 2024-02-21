Met Gala 2024: названа основная тема и дресс-код самого модного события года

6 мая бал Института костюмов Met Gala откроет свои двери для гостей в Метрополитен-музее на выставке "Спящие красавицы: пробуждение моды". Также организаторы уже успели объявить дресс-код предстоящего мероприятия.

Известно, что в 2024 году активно привлекутся к организации светского события вместе с главным редактором Vogue Анной Винтур актриса Зендея, певица Дженнифер Лопес и музыкант Крис Хемсворт.

Читайте также Frolov представил в Лондоне коллекцию, вдохновленную Крымом и Ольгой Сумской: роскошные фото

Тема Met Gala 2024

Основная тема модного мероприятия – "Спящие красавицы: пробуждение моды", которая не имеет ничего общего с братьями Гримм или Disney. Это скорее о наряде, который является настолько ценным и винтажным, что его просто невозможно надеть снова, поэтому оно является "спящей красавицей" и тщательно хранится в архивах Института костюма.

Можно ожидать, что на выставке будет представлено немало эксклюзивных нарядов, начиная с английского лифа XVII века Елизаветинской эпохи. Более современные предметы будут разделены на 3 подтемы – землю, море и небо.



Met Gala 2024 вдохновлено цветочными мотивами и винтажными нарядами / Фото Vogue

Дрескод Met Gala 2024

Дрескод "Сады времени" вдохновлен одноименным рассказом Дж. Г. Балларда 1962 года. История рассказывает о графе Акселе и его жене. Они живут на вилле с террасой, которая выходит на сад хрустальных цветов с полупрозрачными листьями, блестящими стеблями и кристаллами в центре каждого цветка.

Частью выставки станет черное пальто от Чарльза Фредерика Уорта 1889 года, созданное из жаккардовой ткани и украшенное тюльпанами. Вдохновиться различными изделиями поможет весенняя коллекция Dries Van Noten 2014, которая содержит цветочную вышивку.



Пальто, которое будет представлено на выставке / Фото Vogue

Что известно о Met Gala

Бал Института костюма музея Метрополитен или Met Gala – это ежегодное светское событие, которое является едва ли не самым большим событием года для моды. Мероприятие проводят в первый понедельник мая. Впервые бал открыл свои двери для знаменитостей в 1948 году. С 1995 года модное событие происходит под руководством редактора Vogue Анны Винтур.