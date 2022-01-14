Меховые наушники из нулевых снова в моде: с чем их носить зимой

Ко всем модным головным уборам на зиму добавились меховые наушники из нулевых. Их успешно ввела в моду Белла Хадид, а затем их начали носить все другие модные инфлюенсеры.

Пушистые наушники, которые были на пике популярности в 2000-х годах, снова начинают набирать модные обороты. Такой вариант головного убора не очень подходит для холодных зимних дней, их следует носить только в плюсовую температуру.

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Если вы любите эстетику нулевых так же, как Белла Хадид, то у вас еще достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с этой вещью. Звезда подиумов нашла альтернативу шапкам бини, балаклавам и бейсболкам, поэтому предложила носить меховые наушники.

За последние несколько недель она продемонстрировала наушники молочного цвета, а позже позировала в ярких синих. Этот тренд уже подхватили инстаграм-модницы, так что в сети можно найти немало комбинаций с ними.



Модные образы с меховыми наушниками / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Модные образы с меховыми наушниками / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Самыми популярными остаются монохромные образы. Черные меховые наушники прекрасно смотрятся в паре с белым пуховиком, а белые создают праздничный аутфит белой куртке и лосинам.



Модные образы с меховыми наушниками / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Модные образы с меховыми наушниками / Фото из инстаграммы инфлюэнсерок

Португальская стилист София Коэльо длинную дубленку эффектно совмещает с наушниками из такого же материала – белой овчины и коричневой замши.



Модные образы с меховыми наушниками / Фото из инстаграма инфлюенсеров

Модные образы с меховыми наушниками / Фото из инстаграма инфлюенсеров