В украшениях за 35 тысяч долларов: Меган Маркл появилась в Нигерии в роскошном образе

Меган Маркл вместе с принцем Гарри посетили матч поло в клубе Lagos Polo Club. Для модного выхода в Нигерии, знаменитость примерила красивое нюдовое платье интересного фасона.

Королевская пара посетила матч в поддержку некоммерческой организации Nigeria Unconquered. Во время просмотра игры они смогли встретиться со сторонниками организации, которые помогают ветеранам и раненым солдатам, предоставляя им возможность заниматься адаптивными видами спорта.

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Образ Меган Маркл

Герцогиня надела бежевое платье длины макси из шелкового материала, которое имело глубокий вырез, гофрированную линию талии и элегантный шарф на шее, который добавлял платью особый шарм.

Платье Меган выбрала от бренда Johanna Ortiz. Оно украшено золотистыми цветочными узорами. Стоит такое платье из новой летней коллекции 1200 долларов. Образ жены принца Гарри дополняли золотистые босоножки с бантом из старой коллекции 2013 года от бренда Burberry.



Роскошный образ Меган Маркл / Фото Getty Images

Меган дополнила аутфит аккуратно зачесанными волосами в пучок и солнцезащитными очками от Heidi Merrick. Как всегда, знаменитость довершила свой выход драгоценностями.

На ее руке был заметен теннисный бриллиантовый браслет за 5 500 тысяч долларов, браслет Cartier "Love" за 6 300 долларов, бриллиантовый браслет "Against Evil Eye" за 18 500 долларов и легендарное кольцо со снежинкой-бриллиантом от Maison Birks за 5 тысяч долларов.

Принц Гарри надел серую рубашку на пуговицах и черный костюм. Его образ дополняла серебряная цепочка, наручные часы и браслет из зеленых бусин.

Меган Маркл и принц Гарри находились в Нигерии три дня. Игра в поло стала последним запланированным событием знаменитостей. Для принца Гарри поездка в Лагос имеет особое значение, поскольку в 1990 году его родители принцесса Диана и принц Чарльз также имели официальный государственный визит в Нигерию.