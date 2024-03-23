Меган Маркл подловили в блузе с вышивкой от Carolina Herrera за 230 тысяч гривен: милое фото

Меган Маркл и принц Гарри уже длительное время живут в США. Недавно они посетили выставку в Лос-Анджелесе. Меган продемонстрировала стильный образ, выбрав наряд от известного бренда.

Жена принца Гарри часто появляется в Америке на светских мероприятиях и событиях или просто попадает под прицелы папарацци. 21 марта герцог и герцогиня Сассекские посетили событие Kinsey African American Art and History Collection.

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Образ Меган Маркл

Меган Маркл выбрала для себя изысканный аутфит, соединив тунику со штанами. 42-летняя знаменитость надела тунику-рубашку черного цвета с массивными вышитыми цветами от бренда Carolina Herrera. Стоимость такого кейпа составляет 4 800 фунтов (более 230 тысяч гривен).

По замыслу бренда, эту вещь надо надевать вместе с брюками и каблуками. Аналогичный аутфит повторила и сама Меган. Она надела черные брюки, но вместо туфель вибрала остроносые черные балетки.

Знаменитость распустила волосы и уложила их в кудри, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на темные тени на веках и розовые губы. На одном из кадров Меган позирует с приглашенным гостем, который также был на том же событии, что и герцоги Сассекские.

Принц Гарри был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и черные лакированные туфли. Его образ был расслаблен, а рубашка расстегнута возле шеи.