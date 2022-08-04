Меган Маркл – 41: образы жены принца Гарри, которые она уже успела показать в 2022 году

Актрисе и жене принца Гарри – Меган Маркл 4 августа исполнился 41 год. После ухода из королевской семьи она редко появляется на публике, но каждый раз демонстрирует безупречный вкус в одежде.

В 2022 году уже несколько раз Меган бывала на публичных мероприятиях. Какие наряды выбирала для них – смотрите дальше.

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Церемония награждения NAACP Image Awards

26 февраля Меган Маркл и принц Гарри впервые в 2022 году появились вместе на публике. Супруги наградили престижной премией NAACP Image Awards – получили статуэтку за деятельность своего благотворительного фонда Archewell и активную общественную позицию.

На сцену Меган Маркл вышла в длинном синем платье на плечо и с разрезом на ноге от бренда Christopher John Rogers. Она вложила волосы в локоны, причесав их на одну сторону.

Ее образ дополняли босоножки с кристаллами Aquazzura и украшения – длинные серьги с 14-каратным золотом и браслет принцессы Дианы из желтого золота, который она впервые одела во время своего королевского тура по Австралии с принцем Гарри в 2018 году. На другую руку Меган Маркл надела золотой браслет Cartier Love.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото с инстаграмма Hello! Magazine

Благотворительный матч с поло

Супруги устроили благотворительный матч с поло для поддержки местных благотворительных организаций. Мероприятие прошло в Санта-Барбаре.

Меган Маркл надела белые летние шорты, черную блузу в горошек и пояс, а завершила look черной шляпой и черными туфлями-лодочками. Яркой изюминкой ее образа стала красная помада на губах и большие очки.

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Визит Меган Маркл в техасский город Увалди

Жена принца Гарри почтила память жертв стрельбы в начальной школе в Техасе, в результате которой погибли 19 детей и 2 учителя. Меган Маркл возложила цветы к кресту для 10-летней девочки.

Тогда она надела джинсы, белую футболку и белые кеды. Волосы распустили, дополнили прическу синей кепкой. На лице сделала лёгкий макияж.

Меган Маркл почтила жертв стрельбы в Техасе / Фото из инстаграмма Archewell

Юбилей королевы Елизаветы II

По случаю платинового юбилея правления Елизаветы II Меган Маркл и принц Гарри были на службе в соборе Святого Павла. Тогда Мена надела лаконичное белое платье со шляпкой. Из обуви выбрала туфли на каблуке, на лице сделала макияж в натуральных тонах. Волосы собрала в аккуратный пучок сзади.