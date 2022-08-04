У 2022 році вже декілька разів Меган бувала на публічних заходах. Які вбрання обирала для них – дивіться далі.

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Церемонія нагородження NAACP Image Awards

26 лютого Меган Маркл та принц Гаррі вперше у 2022 році з'явилися разом на публіці. Подружжя нагородили престижною премією NAACP Image Awards – отримали статуетку за діяльність свого благодійного фонду Archewell та активну громадську позицію.

На сцену Меган Маркл вийшла у довгій синій сукні на одне плече та з розрізом на нозі від бренду Christopher John Rogers. Вона вклала волосся у локони, зачесавши його на один бік.

Її образ доповнювали босоніжки з кристалами від Aquazzura та прикраси – довгі сережки з 14-каратним золотом та браслет принцеси Діани з жовтого золота, який вона вперше одягла під час свого королівського туру Австралією з принцом Гаррі у 2018 році. На іншу руку Меган Маркл одягнула золотий браслет Cartier Love.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму Hello! Magazine

Благодійний матч з поло

Подружжя влаштувало благодійний матч з поло для підтримки місцевих благодійних організацій. Захід пройшов у Санта-Барбарі.

Меган Маркл одягнула білі літні шорти, чорну блузу в горошок та пояс, а завершила look чорним капелюхом і чорними туфлями-човниками. Яскравою родзинкою її образу стала червона помада на губах та великі сонцезахисні окуляри.

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Візит Меган Маркл до техаського міста Увалді

Дружина принца Гаррі вшанувала пам'ять жертв стрілянини у початковій школі в Техасі, в результаті якої загинули 19 дітей і 2 вчителів. Меган Маркл поклала квіти до хреста для 10-річної дівчинки.

Тоді вона одягнула джинси, білу футболку та білі кеди. Волосся розпустила, доповнила зачіску синьою кепкою. На обличчі зробила легкий макіяж.

Меган Маркл вшанувала жертв стрілянини у Техасі / Фото з інстаграму Archewell

Ювілей королеви Єлизавети II

З нагоди платинового ювілею правління Єлизавети II Меган Маркл і принц Гаррі були на службі у соборі Святого Павла. Тоді Мена одягнула лаконічну білу сукню з капелюшком. З взуття обрала туфлі на підборах, на обличчі зробила макіяж у натуральних тонах. Волосся зібрала в акуратний пучок ззаду.