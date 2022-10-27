Меган Фокс изменила цвет волос и покорила сеть выходом в золотом платье: эффектные фото

Американская актриса Меган Фокс в очередной раз очаровала сеть безупречным образом. Знаменитость появилась вместе со своим любимым в безупречном золотом платье и очаровала фанатов новым цветом волос.

Красавица посетила со своим женихом Колсоном Бейкером мероприятие в Нью-Йорке Time100 Next, в которое входят представители различных отраслей, оказывающих свою деятельность на будущее.

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Меган Фокс обожает безупречные платья. Знаменитость постоянно покоряет фанатов своими выходами в невероятном наряде, который всегда ей подходит и идеально подчеркивает фигуру.

На этот раз появление актрисы на светском мероприятии не стало исключением. К ней снова было приковано внимание всех папарацци. Красавица сменила цвет волос на рыжий. Накануне брюнетка выкрасила волосы в розовый цвет, а затем в платиновый белый.

Образ Меган Фокс

Меган Фокс одела на важное событие золотое платье-бюстье с роскошным разрезом на ноге от бренда Maison Yeya. Свой look знаменитость дополнила минималистичным золотистым клатчем и босоножками на каблуке золотого цвета.

Визажисты сделали на лице насыщенный макияж глаз с добавлением золотистых теней, а рыхлые губы накрасили бурдовой помадой. В сети все единогласно отмечают, что образ Меган был вдохновлен мультипликационным персонажем Джессикой Реббит.

Любимый актрисы музыкант Machine Gun Kelly примерил для светского выхода готический аутфит, состоявший из кожаных брюк, прозрачного корсета и укороченного латексного кардигана.