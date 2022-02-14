Меган Фокс увидели в Берлине в стильном образе, который можно легко повторить

Американская актриса Меган Фокс порадовала своих фанатов новым образом. Знаменитость отправилась на свидание с любимым в стильном наряде.

На выходных голливудская актриса Меган Фокс и ее жених Колсон Бейкер прилетели в Германию. 10 февраля начался Берлинский международный кинофестиваль, поэтому Меган и Колсон, вероятно, приедут на красную дорожку во время премьеры фильма "Телец", в котором они оба сыграли.

Интересно Королева стиля: Меган Фокс появилась в кожаном образе от дизайнера из Львова Мэри Фуртас

Пока что будущие супруги гуляют по вечерним улицам города. Влюбленную пару заметили в Берлине в ресторане Grill Royal. На свидание с любимым Меган примерила стильный образ.

Аутфит Меган Фокс

Актриса надела коричневый топ, а на низ – базовые голубые джинсы. Сверху знаменитость примерила потертую кожаную рубашку оверсайз черного цвета. Аутфит Меган Фокс дополнила белыми туфлями на каблуке.

Стильный образ актриса довершила черной пушистой сумкой. Волосы звезда распустила и уложила в легкие кудри, а на лицо нанесла насыщенный макияж. Она подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы – коричневой матовой помадой.



Стильный выход Меган Фокс / Фото из инстаграма



Стильный выход Меган Фокс / Фото из инстаграма