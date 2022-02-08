Меган Фокс пришла с любимым на хоккей в Лас-Вегасе в стильном образе: фото с ледовой арены

Американская актриса Меган Фокс в очередной раз очаровала сеть новым образом. Красавица прилетела на выходных в Лас-Вегас и попала в стильном образе в объективы папарацци.

Меган Фокс обожает красивую одежду. Знаменитость постоянно покоряет фанатов необычными стилевыми приемами в формировании своих образов и поражает роскошными образами.

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Впрочем, любительница высоких каблуков и откровенного наряда выбирает для будничных прогулок удобные аутфиты, в которых ей комфортно передвигаться по городу.

Жених артистки, музыкант Machine Gun Kelly стал приглашенным хедлайнером на матч всех звезд Национальной хоккейной лиги. Как всегда, Меган не упустила возможности приехать со своим женихом и поддержать его.

Папарацци заметили влюбленную пару на ледовой арене. Знаменитости часто обнимались и улыбались.

Образ Меган Фокс

Актриса надела белую базовую майку, которую дополнила брюками горчичного оттенка. Сверху красавица надела черное оверсайз пальто, которое постоянно держала спущенным на плечах.

Аутфит знаменитости дополнили лакированные сапоги Д Martens с желтыми шнурками. Стильный look дополнила минималистичная желтая сумка с массивной ручкой.

Меган Фокс распустила длинные волосы, а на лице сделала насыщенный макияж. Она подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой, очертив контур гур бордовым карандашом.

Рядом со своей невестой сидел Колсон Бейкер. Он был одет в серебристый костюм и массивные ботинки.



Эффектные образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото з Getty Images