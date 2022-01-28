35-летняя знаменитость привлекает к себе внимание не только стритстайл-фотографов, но и фанатов на своей личной странице в инстаграме. За актрисой следят более 18 миллионов поклонников со всего мира, которые с нетерпением ждут ее новый роскошный look.

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В очередной раз Меган воспользовалась услугами своей подруги и стилистки Мэйв Рейли и продемонстрировала нежный образ. Кинозвезда в шутку написала, что "имела бы такой вид, если бы была преподавательницей литературы в сериале "Эйфория".

Главные герои этого молодежного сериала одеваются в школу как на Неделю моды. Во втором сезоне их наряд стал еще короче и ярче. Впоследствии в Tik Tok появился тренд записывать видеоролики со своим лучшими нарядоми, которые бы идеально подошли к концептуальному стилю сериала.

Этот тренд подхватила Меган Фокс, надевшая откровенный топ, который бы вписывался в образы сериала.

Эффектный аутфит Меган Фокс

Знаменитость предстала перед камерой в сером облегающей топе с вырезом в зоне декольте от бренда DION LEE. Ее образ довершили серые брюки на высокой посадке.

Модница дополнила образ голубыми туфлями-лодочками и минималистичной сумкой от дизайнера Амины Муадди.

Длинноволосая красавица сделала легкие кудри и насыщенный макияж. Свой оранжевый маникюр Меган дополнила тенями в тон, а губы обвела коричневым карандашом для губ и персиковым блеском.

Кроме этого, актриса засветила кольцо с изумрудом и бриллиантом, которое стоит 50 тысяч долларов.



Новый образ Меган Фокс / Фото из инстаграма актрисы



Новый образ Меган Фокс / Фото из инстаграма актрисы



Новый образ Меган Фокс / Фото из инстаграма актрисы