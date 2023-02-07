Меган Фокс показала на вечеринке Грэмми впечатляющие образы в белом платье: фото модного выхода

Американская актриса Меган Фокс, пришедшая на Грэмми с сотрясением мозга и сломанным запястьем, не только показала впечатляющий образ, но и сменила еще несколько платьев.

В ночь на 6 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения музыкальных наград Грэмми. На всемирно известном событии собрались все знаменитости, среди которых актриса Меган Фокс и ее бойфренд, музыкант Колсон Бейкер.

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К началу Грэмми Меган Фокс одела красное безупречное платье из атласа, украшенное шлейфом и драпировкой, а уже на вечеринку красавица примеряла два эффектных платья – в длине макси и мини.

Несколько лет с Меган Фокс работает звездная стилистка Мэйв Рэйли. Именно она любит создавать для актрисы роскошные образы, делающие из нее королеву вечера. Каждым своим выходом знаменитость поражает миллионы поклонников со всего мира. За последнее время она стала настоящей иконой стиля, которой подражают все модницы.

На вечеринку Грэмми Меган Фокс надела длинное белое платье в форме русалки с декорированными камнями на корсете. А музыкант Machine Gun Kelly надел серебристый костюм с туфлями.

На афтерпати Меган надела короткое белое платье со бретельками и длинными белыми перчатками, а бойфренд звезды примерил черный костюм на голое тело, которое соединил с черной кепкой и создал дерзкий look.