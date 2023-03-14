Королева стиля: Меган Фокс кардинально изменила прическу и пришла на Оскар в роскошном платье

Популярная актриса Меган Фокс подогрела слухи о своем разводе с музыкантом Колсоном Бейкером и посетила церемонию Оскар наедине. Это впервые за несколько лет знаменитость посетила светское мероприятие без своего жениха.

И хотя у Меган Фокс в жизни сейчас не совсем хороший период, она не перестает удивлять всех своими безупречными образами. На одной из главных кинособытий – церемонии Оскар актриса появилась с новой прической.

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Знаменитость уже не в первый раз меняет цвет и длину волос, поэтому на этот раз она предстала перед камерами с рыжим цветом волос и короткой стрижкой. Стилисты уложили волосы в легкие локоны, а визажисты сделали эффектный макияж.

Изюминкой образа Меган Фокс стало кутюрное платье от бренда Miss Sohee из новой коллекции SS23. Черное платье из бархата удачно подчеркнуло стройную талию актрисы, а разрез в зоне декольте подчеркнул пышный бюст актрисы.

Платье также было украшено небольшим шлейфом и объемными вставками из ткани, расшитой голубыми и темно-синими блестками. Очаровательный образ знаменитости дополнило драгоценное колье на шее и несколько перстней.

Как всегда, за стиль Меган отвечала звездная стилистка Мэйв Рэйли, которая сотрудничает с актрисой уже 2 года. Она радикально изменила стиль знаменитости и превратила ее в одну из главных it-girls Голливуда.



Роскошный образ Меган Фокс / Фото с Instagram



Роскошный образ Меган Фокс / Фото с Instagram