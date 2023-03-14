І хоч у Меган Фокс у житті зараз не зовсім хороший період, вона не перестає дивувати усіх своїми бездоганними образами. На одній з найголовніших кіноподій – церемонії Оскар акторка з’явилася з новою зачіскою.

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Знаменитість вже не вперше змінює колір та довжину волосся, тож цього разу вона постала перед камерами з рудим кольором волосся та короткою стрижкою. Стилісти вклали волосся у легкі локони, а візажисти зробили ефектний макіяж.

Родзинкою образу Меган Фокс стало кутюрне плаття від бренду Miss Sohee з нової колекції SS23. Чорна сукня з оксамиту вдало підкреслила струнку талію акторки, а розріз в зоні декольте підкреслив пишний бюст акторки.

Сукня також була оздоблена невеличким шлейфом та об’ємними вставками з тканини, яка була розшита блакитними та темно-синіми блискітками. Чарівний образ знаменитості доповнило коштовне кольє на шиї та кілька перстнів.

Як завжди, за стиль Меган відповідала зіркова стилістка Мейв Рейлі, яка співпрацює з акторкою вже 2 роки. Вона радикально змінила стиль знаменитості та перетворила її на одну з головних it-girls Голлівуду.



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з Instagram



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з Instagram