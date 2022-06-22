Мать Кейт Миддлтон одела платье дочери на Royal Ascot 2022

Кэрол Миддлтон – мать герцогини Кембриджской одолжила у дочери платье розового цвета на Royal Ascot 2022. СМИ отмечают, что бизнесвумен уже не в первый раз повторяет образы Кейт Миддлтон.

На прошлой неделе мать герцогини Кембриджской была замечена в гостинице Royal Ascot в розовом платье. Это изделие Кейт Миддлтон одела в прошлом году. Она одела платье с тонким поясом, а вот ее мама предпочла свободный пояс из ткани.

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Мировые СМИ особенно внимательно следят за каждым выходом членов королевской семьи. Так, герцогиня Кембриджская одела это платье в 2021 году на встрече с 5-летней девочкой, больной раком. Образ Кейт Миддлтон дополнила защитная маска в цветочный принт.



Кейт Миддлтон в розовом платье / Фото из The Sun

67-летняя Кэрол попала в объективы фотографов с черным клатчем, дополнив свой образ черной шляпкой в сеточку, одетой на одну сторону. Мама и дочь завершили образ этого платья свободными прическами, хотя Кейт передние пряди волос защелкнула булавкой, а вот ее мать распустила волосы.



Кэрол Миддлтон в розовом платье / Фото из The Sun

Отмечается, что Кэрол Миддлтон не впервые одевает наряды своей дочери на светские мероприятия. Так, в 2018 году мать Кейт надела оранжевое пальто своей дочери, а еще раньше она прибыла на скачки в Royal Ascot в кобальтово-синем платье с черным поясом.



Кейт Миддлтон с матерью в одинаковых платьях / Фото с Insider