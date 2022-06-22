Минулого тижня маму герцогині Кембриджської помітили у готелі Royal Ascot у рожевій сукні. Цей виріб Кейт Міддлтон одягнула минулого року. Вона одягнула сукню з тонким поясом, а от її мама віддала перевагу вільному поясу з тканини.

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Світові ЗМІ особливо пильно слідкують за кожним виходом членів королівської родини. Так, герцогиня Кембриджська одягнула цю сукню у 2021 році на зустрічі з 5-річною дівчинко, що хвора раком. Образ Кейт Міддлтон доповнила захисна маска в квітковий принт.



Кейт Міддлтон у рожевій сукні / Фото з The Sun

67-річна Керол потрапила в об’єктиви фотографів з чорним клатчем, доповнивши свій образ чорним капелюшком в сіточку, одягненим на один бік. Мама та донька довершили образ цієї сукні вільними зачісками, хоча Кейт передні пасма волосся защепила шпилькою, а от її матір розпустила волосся.



Керол Міддлтон у рожевій сукні / Фото з The Sun

Зазначається, що Керол Міддлтон не вперше одягає вбрання своєї доньки на світські заходи. Так, у 2018 році матір Кейт одягнула помаранчеве пальто своєї доньки, а ще раніше вона прибула на скачки в Royal Ascot у кобальтово-синій сукні з чорним поясом.



Кейт Міддлтон з матір'ю в однакових сукнях / Фото з Insider