Мать Илона Маска надела роскошное шелковое платье от украинского бренда Gasanova

Знаменитая бизнесвумен Май Маск довольно часто одевается в вещи от украинских брендов. Мать Илона Маска уже второй раз за короткий период выбрала для себя платье от дизайнера Эльвиры Гасановой.

Писательница и диетология Мэй Маск активно поддерживает украинцев. 74-летняя модель еще в первый день войны, 24 февраля, осудила вооруженную агрессию России против Украины. Женщина неоднократно заявляла, что очень любит Киев и украинцев, поэтому направляет нам всю свою поддержку из-за границы.

Читайте также Украину поддерживает виртуальная инфлюэнсерша Нунури, которая одевается в сине-желтый наряд

Мама миллиардера Илона Маска прилетала в Украину дважды – в 2017 году и осенью 2021 года. В Киеве у нее была пресс-конференция, а затем презентация собственной автобиографической книги.

Мэй Маск также в начале марта призвала НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы сохранить жизнь невинных людей. Для этого она надела вышиванку от украинского бренда. Мэй Маск – единственная знаменитость, в гардеробе которой найдется немало нарядов от самых разных украинских брендов.

С первых дней войны Мэй Маск вышла в свет более десяти образов, которые состояли из вещей от украинских дизайнеров. На этот раз звездная мама выбрала для важного события платье от бренда Gasanova.

Мэй Маск в платье от Gasanova

4 мая Мэй Маск посетила гала-концерт Berggruen Prize в Лос-Анджелесе. На важное событие знаменитость выбрала силуэтное платье длины макси на длинный рукав. Стоит изделие от украинского бренда 6 тысяч гривен. Шелковое синее платье Мэй дополнила молочными босоножками и сумкой Lady Dior – любимым аксессуаром принцессы Дианы.

Как всегда, писательница предстала перед камерами с безупречной прической и эффектным макияжем. Ее look завершали серьги и роскошное колье.

"Поддержка Мэй Маск украинских брендов чрезвычайна! Для меня лично важно, что в вещах GASANOVA звезды выбирают появляться на больших событиях! Спасибо за поддержку", – написала Эльвира Гасанова.

Что известно о событии Berggruen Prize

Премия Берггрюна – это награда в размере 1 миллиона долларов, присуждаемая ежегодно от имени Института Берггрюна "мыслителям, чьи идеи глубоко сформировали человеческое самопонимание и быстро меняющееся развитие в мире".



Мэй Маск в платье от украинского бренда / Фото из инстаграммы Эльвиры Гасановой