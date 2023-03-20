Предложил свой автомобиль: щемящая история знакомства Маси Найема и Екатерины Возиановой

Основательница бренда Indposhiv Bespoke House Екатерина Возианова рассказала, при каких обстоятельствах адвокат и военнослужащий ВСУ Маси Найем предложил ей свой автомобиль, не будучи с ней знаком.

Основательница мастерской по пошиву мужских костюмов Indposhiv Bespoke House Екатерина Возианова в интервью для 24 канала рассказала, как познакомилась с Маси Найемом и поняла, что она нашла героя для нового кампейна.

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Осенью лицом коллекции мужской одежды стал адвокат и военный ВСУ Маси Найем. В июне он получил тяжелое ранение, в результате которого потерял один глаз.

Екатерина Возианова рассказала, что водитель разбил ее автомобиль, и тогда Маси, не будучи с ней знакомым, предложил свою юридическую помощь по делу ДТП, а также свой автомобиль, поскольку он лежал в госпитале, а машина ему была не нужна.

Основательница бренда Indposhiv рассказывает, что была в абсолютном шоке от этого. Екатерина отказалась воспользоваться таким предложением, поскольку не могла себе этого позволить, впрочем, захотела увидеть Массе и пообщаться с ним, когда он выйдет из госпиталя.

Он вышел, мы с ним познакомились, Маси пришел в Indposhiv, и тогда я поняла, что у меня сложился пазл и вот это лицо подходит под все критерии. Это была наша обязанность демонстрировать стране и миру, как выглядят украинские мужчины сейчас,

– отметила Возианова.

Екатерина также добавила, что когда они сняли очень мощный кампейн, то стало ясно, что они на правильном пути.

"Это касается не демонстрации военных или какого-нибудь хайпа. Дело в мужчинах, которые несут очень мощный месседж, и нам хочется, чтобы его можно было считать", – добавила Екатерина Возианова.