Маша Ефросинина высмеяла русский глянец Maxim, в котором разыгрывают гречку

Украинская телеведущая Маша Ефросинина обратила внимание на обложку глянца Maxim, в котором разыгрывают гречку. Об этом знаменитость рассказала в своем инстаграм-сторис.

Многие русские глянцы уже перестали издаваться на территории России. Хотя некоторые издания пробуют еще работать в режиме онлайн, большинство таких изданий как Vogue, Tatler, GQ, Vanity Fair, Glamour и Esquire закрылись и перестали работать в России, чего не скажешь о российском мужском журнале Maxim.

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В конце марта страна-оккупант опубликовала в сети юбилейный номер. На обложке глянца – фигуристка Евгения Медведева. Внимательнее к этому изданию присмотрелась Маша Ефросинина и увидела интересную деталь.

На обложке глянца мужского журнала написано, что в каждом сотом журнале – пачка гречки.

Maxim предлагает читателям пачку гречки. Интересно, когда начнут предлагать сахар. В каждом сотом журнале – пачка гречки. Даже здесь пожлобились, ведь бабушки, "постоянно" покупающие журнал с криво изогнутыми гимнастками, не переживут,

– заявила телеведущая.



Маша Ефросинина показала обложку глянца Maxim / Фото из инстаграм-сторез

Ранее в пабликах россияне выставляли гивевеи, в которых разыгрывали сахар. На фоне санкций, введенных против России, в стране страшная паника. В супермаркетах люди дерутся за сахар и скупают все товары, боясь коллапса.