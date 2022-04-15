Чимало російських глянців вже перестали видаватися на території Росії. Хоч і деякі видання пробують ще працювати в режимі онлайн, більшість таких видань як Vogue, Tatler, GQ, Vanity Fair та Glamour, Esquire закрилися та перестали працювати в Росії, чого не скажеш про російський чоловічий журнал Maxim.

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Наприкінці березня країна-окупант опублікувала в мережі ювелейний номер. На обкладинці глянцю – фігуристка Євгенія Мєдвєдєва. Уважніше до цього видання придивилася Маша Єфросиніна та помітила цікаву деталь.

На обкладинці глянцю чоловічого журналу написано, що в кожному сотому журналі – пачка гречки.

Maxim пропонує читачам пачку гречки. Цікаво, коли почнуть пропонувати цукор. У кожному сотому журналі – пачка гречки. Навіть тут пожлобилися, адже бабусі, які "постійно" купують журнал з криво вигнутими гімнастками, не переживуть,

– заявила телеведуча.



Маша Єфросиніна показала обкладинку глянцю Maxim / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше в пабліках росіяни виставляли гівевеї, в яких розігрували цукор. На тлі санкцій, які запровадили проти Росії, в країні страшна паніка. У супермаркетах люди б’ються за цукор та скуповують всі товари, боячись колапсу.