Маша Полякова повторила давний образ звездной мамы: кому больше подходит наряд
Источник:Оля Полякова
Дочери Оли Поляковой уже 19 лет, и поклонники певицы все чаще замечают, что она чрезвычайно сильно похожа на мать. Особенно хорошо это видно на совместных фотографиях, которые артистка периодически показывает в соцсетях.
Исполнительница и ее старшая дочь опубликовали в инстаграме посты, где Маша позирует в платье, в котором когда-то фотографировалась сама Оля. Но стилизовали мама и дочь его по-разному.
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Образы в идентичных платьях
Кожаное розовое платье с воланами Оля Полякова надевала, когда в 2020 году была судьей на телешоу "Маска". Тогда у изделия был капюшон, а талию певица подчеркивала тонким ремешком. К такому наряду артистка решила сделать высокий ирокез и яркий макияж с вишневыми губами. Завершали образ массивные серьги в виде сердец.
Маша же к этому платью подобрала более сдержанный образ. Она сделала нежный макияж в персиковых тонах, уложила длинные волосы локонами, а изюминки добавила фуражкой в тон.
Ну что, на пятки наступает новое поколение,
– написала Оля под фотографией.
На что поклонники ответили в комментариях:
- "Другое поколение, но не тот тернистый путь к популярности, как у мамы";
- "Ой, далеко новому поколению до вас";
- "Ну так какая же красавица, то не жалко, что и наступает".
Последние скандалы, связанные с Поляковой
- Ранее певица Оля Полякова попала в неприятную ситуацию из-за выступления на свадьбе у экс-прокурора и экс-сотрудницы ГБР во Львове. Украинцев возмутил столь грандиозный праздник во время войны, поэтому на молодоженов и знаменитостей, которые выступили на празднике, вылилась волна хейта.
- Также был конфликт с Тиной Кароль, когда Оля назвала ее "плакальщицей". Чем завершилась ссора Поляковой и Кароль, читайте здесь.
- А еще Полякова отвечала хейтерше, которая осудила ее за "роскошную жизнь" во время войны.