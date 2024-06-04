Маша Ефросинина показала удивительный образ со дня рождения: роскошное фото

25 мая украинская телеведущая Маша Ефросинина отпраздновала 45-летие. Только сегодня она показала, как выглядел ее праздничный образ. Аутфит знаменитости был не только красивым, но и дорогим.

На юбилей к телеведущей приехала дочь из-за границы и даже муж, который служит в ВСУ. Оказывается, родные ей сделали сюрприз и устроили настоящий праздник. Маша Ефросинина публиковала в своем инстаграме праздничный стол, а теперь показала, как выглядела в свой день рождения.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая надела блестящий костюм с пайетками от бренда MALVA. Наряд состоял из топа украшенного бантами и юбки длины миди с бахромой. Корсетный топ обошелся Ефросининой в 9400 гривен, а юбка – в 8 тысяч. В целом такой костюм на сайте бренда стоит 18 тысяч гривен.

Образ знаменитости дополнили стильные босоножки на каблуке с прозрачной вставкой. Такая обувь особенно актуальна в этом году. Маша собрала волосы и уложила в кудри. Визажисты нанесли ей роскошный макияж, который подчеркнул карие глаза, а губы накрасили любимой коричневой помадой знаменитости.

Но вот самым интересным в образе Маши Ефросининой оказались украшения, которые стоят довольно дорого. Телеведущая надела браслет от ювелирного бренда Cartier, цена которого составляет более 7 тысяч долларов, а это почти 300 тысяч гривен. Кроме того, образ дополняли другие украшения: кольцо, две цепочки, одна из которых имела кулон в виде серебристого цветка.



Стильный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграм-сторис телеведущей

Стоит отметить, что Маша Ефросинина уже не впервые надевает дорогой браслет Cartier. В декабре 2023 года на телеведущую вылился хейт после интервью с Анной Тринчер. Общаясь с певицей, Маша Ефросинина упрекнула ее из-за демонстрации роскошной жизни, а особенно видео с подарком от бывшего мужа – автомобиль Porsche. Тогда ведущую раскритиковал Александр Волошин.

Он отметил, что пока телеведущая обвиняла его бывшую жену за дорогие подарки, сама сидит на интервью в двух браслетах Cartier, которые и составляют вместе цену того же Porsche.