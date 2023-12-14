Марго Робби надела платья от дизайнера со Львова: впечатляющий образ

Голливудская актриса Марго Робби постоянно покоряет поклонников своими поразительными образами. Недавно главная актриса фильма "Барби" вышла в свет в платье от дизайнера со Львова Мэри Фуртас.

Стилист американской знаменитости Эндрю Мукамал долгое время одевал актрису в розовый наряд. Это неудивительно, ведь летом barbiecore был довольно распространенным, а высокие рейтинги просмотра фильма не отпускали актрису из образа куклы.

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Впрочем даже до сих пор, австралийская актриса предстает в наряде, вдохновленном эстетикой Барби, хоть и образ уже не розового цвета.

Номинантка на премию "Золотой глобус" 2024 года Марго Робби выбрала для себя коричневое кожаное платье-бюстье KILLA. На сайте бренда платье изготовленное с веганской кожи длины миди стоит более 14 тысяч гривен. Платье от бренда CULTNAKED прекрасно подчеркивает силуэт и выглядит элегантно и стильно.

Знаменитая блондинка дополнила образ солнцезащитными очками с черной оправой и коричневым стеклом. Волосы знаменитость распустила и вложила в легкие волны.



Марго Робби надела платье украинского бренда / Фото инстаграмм @cultnaked

Мировые селебретизы уже не впервые примеряют наряды от бренда CULTNAKED. Страстной поклонницей украинского бренда является Кендалл Дженнер, которая имеет в своей коллекции наибольшее одежды от львовского дизайнера Мэри Фуртас.

Одежду от дизайнера Мэри Фуртас в своем гардеробе имеет бывшая Канье Веста Джулия Фокс, "ангелы" Victoria's Secret Алессандра Амбросио, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, певица Ариана Гранде и актрисы Зендая и Меган Фокс.