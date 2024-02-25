Марго Робби удивила образом на премии SAG Awards: интересное фото

Актриса Марго Робби не изменяет своему стилю, поэтому в очередной раз посетила светское мероприятие в наряде, который напоминает платье куклы Барби. Новый аутфит знаменитость продемонстрировала на премии SAG Awards.

На премию гильдии киноактеров США, которая состоялась в 30-й раз в Лос-Анджелесе, Марго Робби пришла в кутюрном платье.

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Образ Марго Робби

Звезда фильма "Барби", в субботу, 24 февраля, посетила концертный зал Shrine Auditorium, где проходила премия, в несколько необычном образе. Знаменитость выбрала для себя платье из кутюрной коллекции бренда Schiaparelli осень-зима 2020.

Платье было сшито из бархата без бретелек в длине мини. Особенным и необычным его сделало розовое наслоение ткани, которое обрамляло талию актрисы, накрывало габаритным хвостиком банта часть плеча и спадало шлейфом.

Марго дополнила образ классическими туфлями-лодочками черного цвета и браслетом на ноге. Блондинка уложила волосы в легкие кудри и сделала нежный макияж с акцентом на розовые губы.

Почему образы Марго Робби особенные

В 2023 году мир увидел фильм "Барби" с Марго Робби в главной роли. В киноленте актриса появлялась в особых образах, которые присущи костюмам и платьям, в которые одеты куклы Барби.

Стилист актрисы Эндрю Мукамал довольно сильно увлекся идеей аутфитов актрисы во время рекламного тура фильма. Марго Робби каждый раз примеряла на себе наряды, которые повторяли образы кукол, которые выпустила фирма Mattel. Все вещи для актрисы создавали известные бренды, поэтому каждый выход сопровождался десятками вспышек фотографов, а ее образы сразу появлялись во всех модных изданиях.

Розовый цвет всегда ассоциировался с Барби. Летом в моду вошел тренд на розовые наряды barbiecore. За Марго Робби закрепился статус знаменитости, которая позиционирует себя с куклой Барби, поскольку она до сих пор надевает розовую одежду. Да и сама актриса не против появляться в наряде, который чаще всего украшает известных кукол во всем мире.