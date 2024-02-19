Марго Робби вышла на красную дорожку BAFTA в кукольном платье: впечатляющий образ

Актриса Марго Робби появилась на красной дорожке церемонии BAFTA в красивом образе. Блондинка надела платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную талию.

Похоже, знаменитость не собирается прощаться с образом Барби, ведь в очередной раз продемонстрировала на себе кукольное платье с розовым цветом.

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Образ Марго Робби

Стилист актрисы Эндрю Мукамал решил для церемонии BAFTA, проходившей в Лондоне, подобрать для Марго изящное платье. Знаменитость вышла на красную дорожку в роскошном платье от Armani Privé.

Актриса выбрала для себя длинное платье из двух материалов – черного бархата и розового шелка. Платье-бюстье дополнял лиф с пайетками на груди. Изделие черного цвета усовершенствовала розовая шелковая вставка, которая визуально сделала талию Марго еще стройнее.

Знаменитость выглядела в этом наряде будто кукла Барби, которую только что вынули из коробки. Ее аутфит довершали черные бархатные перчатки и минималистичная прическа, собранная в пучок. Марго обнажила шею, не добавляя никаких колье или цепочек. Блондинка только надела серьги-капли с белыми камнями. Ее макияж был выдержан в естественных тонах с розовыми тенями на веках и розовыми губами.



Роскошный образ Марго Робби / Фото Getty Images

Номинация Марго Робби и "Барби"

Марго Робби номинировали на лучшую женскую роль в главной роли фильма "Барби". В целом фильм получил 5 номинаций, включая лучшую мужскую роль второго плана для Райана Гослинга, однако ни в одной из номинаций не победил.

Марго Робби выпустит книгу об образах "Барби"

Актриса и ее стилист выпустят книгу со всеми костюмами и платьями, которые надевала Марго Робби во время престуру фильма "Барби". Она называется "Barbie: The World Tour" и выйдет в свет уже 8 марта от издательства Rizzoli в партнерстве с производителем кукол Mattel. Наряды, которые примерила знаменитость были созданы Джорджио Армани, Донателлой Версаче, Schiaparelli, Vivienne Westwood, Chanel и многими другими известными брендами.