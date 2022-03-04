Mango больше не работает в России: бренд закрыл магазины и отменил доставку

Испанский бренд Mango, принадлежащий масс-маркету, закрыл свои магазины по всей территории России и отменил доставку товаров в страну-агрессорку.

Огромные иностранные бренды прекращают свою работу во враждебной стране, которая цинично обстреливает Украину уже девятый день.

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Бренд Mango насчитывает 120 магазинов в России и 65 франчайзинговых бутиков. Это означает, что все работники остаются без работы или уйдут в отпуск за свой счет.

В российских СМИ распространяется комментарий эксперта недвижимости, который отмечает, что закрытие многих магазинов в России – это катастрофа. Шансов быстро закрыть пустые помещения торговых центров российским арендаторам – продавцами одежды и обуви – нет, а значит, их ждет бедность и минимальный прожиточный минимум.



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