Майли Сайрус увлекла впечатляющим образом: стильные фото

Американская певица Майли Сайрус очаровала поклонников стильным образом. Знаменитость одела фактурный корсет, который дополнила кожаной юбкой и перчатками.

Певица Майли Сайрус сейчас особенно на слуху. Всего через неделю ее песня "Island" заполонила весь Tik Tok. Она уже успела возглавить украинский чарт Apple Music.

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После запуска своего нового альбома Endless Summer Vacation после трех лет перерыва в музыкальной карьере Майли Сайрус стала все чаще появляться на светских мероприятиях.

Недавно в Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards. На модное событие певица пришла в поразительном наряде, отлично подчеркнувшем ее стройную фигуру.

30-летняя звезда примерила на себе наряды от бренда Versace. Они надела атласный корсет с глубоким декольте и сложным дизайном в виде конусов на груди. Ее look завершила кожаная юбка-карандаш, длинные перчатки и туфли на каблуке с острым носком и бантиками.

Волосы Майли распустили и уложили в легкие кудри, а на лице сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.



Эффектный образ Майли Сайрус / Фото с Instagram



Эффектный образ Майли Сайрус / Фото с Instagram



Эффектный образ Майли Сайрус / Фото с Instagram